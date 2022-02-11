سمارة ترد على أبوجبل: كنت أظنك أذكى من إفشاء أسرار حياتنا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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علقت الجزائرية سمارة يحيى؛ زوجة حارس المنتخب المصري وفريق الزمالك محمد أبو جبل على تصريحاته مع الإعلامية منى الشاذلي حول انفصاله عنها، قائلة إنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى بكثير أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تليفزيوني، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين حاولوا التواصل معها للوقوف على حقيقة انفصالهما لكنها فضلت السكوت وعدم الرد عليهم أو التحدث في الأمور الزوجية.

وتابعت "سمارة يحيى" ملكة جمال الجزائر 2018 والعرب 2019، في "بوست" نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سلام علیکم من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيضي في قلبي لأن اولاً الموضوع شخصي وثانيا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثا احتراماً لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة.

وأضافت سمارة يحيى: "فضلت السكوت وعدم الرد على كل القنوات والصحف التي اتصلت بي أيا كان الرد سواء بالنفي أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية اني ما نتكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة اللي ربنا شايف فيها خير لينا احنا الاثنين لكن مادام ان الموضوع أخذ اكثر حجمه وأذيني انا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلا وليس أمرا أن الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".

وحول طلاقها من محمد أبو جبل، أضافت: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم اني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".

وأكدت سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل في البوست المنشور على صفحتها: "مافيش فرح يدوم ومافيش حزن يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم تعلمت أني لا أضمن الدنيا ولا الناس اللي تصفقلى لما تكون ناجح ولما أكون مكسور وتعلمت أني ما نشمت في ابتلاء حد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك صفوا قلوبكم إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتي كل كلمة كتبتها من قلبي وشكرا على كل دعاواتكم وحبكم. أنتم نعمة ربي من كل قلبي انكم تغلقوا على الموضوع والله ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي".

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