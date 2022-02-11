ما حقيقة استبعاد الحارس ياسين بونو من المنتخب المغربي؟

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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لم يتوقف الجدل في المغرب حول حقيقة استبعاد الحارس ياسين بونو من قائمة منتخب "أسود الأطلس" في مباراتي التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "المنتخب المغربية" بعد هجوم بونو على البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب.

وأوضح موقع "Le 360 sport" المغربي، حقيقة إقصاء بونو بعد التقارير التي أفادت باستبعاد حارس إشبيلية الإسباني من قائمة المنتخب، حيث كشف مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم قائلاً: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتبقى مجرد إشاعة"، وشدد "الحارس المغربي يعتبر من بين ركائز المنتخب الوطني وأنه سيكون حاضرا في قادم الاستحقاقات".

وودع منتخب المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا من ربع النهائي، عقب الخسارة أمام مصر 1-2 في الوقت الإضافي، بعدما كان متقدما بهدف، وصرح بونو بعد المباراة قائلا: "يجب على المدرب إيجاد الحلول التي ستسمح لمنتخبنا الوطني باستعادة توهجه في الفترة المقبلة".

وشارك الحارس بونو صاحب الـ 30 عاماً خلال الموسم الحالي في 24 مباراة بقميص إشبيلية، استقبل 15 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم 23 مارس المقبل، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، على أن تجري مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس يوم 29 من الشهر نفسه.

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