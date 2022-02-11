أبوجبل يعترف بوجود مشاكل مع زوجته الجزائرية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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اعترف حارس مرمى منتخب مصر والزمالك محمد أبو جبل بوجود أزمة في علاقته بزوجته في الفترة الأخيرة، ليحسم بذلك الجدل الذي ثار في الفترة الأخيرة حول الحالة الاجتماعية للحارس الدولي.

جاء اعتراف أبو جبل لأول مرة خلال ظهوره في حوار تليفزيوني تم بثه مساء أمس الخميس في قناة "سي بي سي" رداً على الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلقا، ليرد قائلًا: "يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حالياً"، وخطفت إجابة أبو جبل انتباه المشاهدين، كما وجدت اهتماماً كبيراً في "السوشيال ميديا" بعد دقائق معدودة من انتهاء البرنامج بعد منتصف الليل.

وسبق هذا الاعتراف، تصريحات إعلامية لزوجة أبو جبل الجزائرية "سمارة يحيى" أعربت فيها عن صدمتها مما سمعته، ومن كمية الرسائل التي وصلتها حول الموضوع، كاشفة أن ما جرى بينها وأبو جبل خلاف عادي يحدث بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت ملكة جمال الجزائر للعام 2018 والعرب للعام 2019، عن سبب انتشار الأخبار الخاطئة والمبالغة في تحليلها وتسليط الضوء عليها.

وجاءت تصريحاتها بعد جدل أثير حول علاقتها بزوجها مؤخراً عقب منشور لها على حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

وعلى الرغم من أن كلمات سمارة يحيى بسيطة ولا تحمل أي مضمون واضح وصريح، إلا أن رواد التواصل اعتبروها رسالة لزوجها أبو جبل، خصوصاً أن أنباء سابقة كانت أشارت إلى انفصالهما.

وبعد اعتراف أبو جبل الأخير، عاد الجدل من جديد حول مصير علاقته الزوجية.

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