الرفاع الشرقي يجرّد الرفاع من لقب كأس البحرين ويبلغ النهائي

المصدر: أ ف ب

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جرد الرفاع الشرقي غريمه الرفاع من لقبه في كأس البحرين لكرة القدم، بفوزه عليه الخميس 2-صفر على استاد البحرين الوطني في الرفاع ضمن منافسات الدور نصف النهائي ليبلغ المباراة القمة.

كسب الرفاع الشرقي قمة الديربي بعد أن سجل الهدفين البرتغالي أغوينالدو (40) وهزاع علي (74 خطأ في مرماه).

وتأهل الرفاع الشرقي للمباراة النهائية من النسخة الخامسة والأربعين للمسابقة بعد غياب استمر سبع سنوات لملاقاة الخالدية الذي تأهل الأربعاء على حساب النجمة بالنتيحة ذاتها.

ولم يستغل الرفاع أفضليته على مدار الشوطين، وأهدر مهاجمه هاشم السيد عيسى ثلاث فرص محققة في الربع الساعة الأول من عمر المباراة. في المقابل لعب الرفاع الشرقي بطريقة دفاعية معتمدًا على الكرات العكسية المرتدة والتي استغلها بجدارة ومستفيدًا من أخطاء مدافعي الرفاع.

وجاء الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من مدافع الرفاع حمد شمسان قطعها البرتغالي أغوينالدو مستغلا مهارته وسرعته لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في شباك الحارس عبدالله فريح مسجلا الهدف الافتتاحي (40).

وفي الشوط الثاني، زج مدرب الرفاع علي عاشور بكل أوراقه الهجومية، ولكن الرفاع الشرقي استثمر الكرات المرتدة ومن كرة عكسية مرر النيجيري برينس كرة عرضية أخطأ المدافع هزاع علي بلعب الكرة في مرماه (74).

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