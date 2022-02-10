قبل قمة الإمارات.. شهد مدرباً لمنتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبدالغني شهد مدرباً للمنتخب الأول، قبل قمته المرتقبة مع شقيقه الإماراتي 24 المقبل في الجولة ما قبل الأخيرة الحاسمة المؤهلة ل"مونديال" 2022.

اجتماع مهم

وعقد الاتحاد العراقي اجتماعاً مهماً اليوم الخميس بمقره في العاصمة بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، والنائب الثاني، يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي.

توصية اللجنة

وتم في الاجتماع، الموافقة على توصية لجنة المنتخبات الوطنية، المؤلفة من عدنان درجال ويونس محمود وغانم عريبي ومحمد ناصر وخلف جلال وأنور جسام وحسن فرحان والدكتور كاظم الربيعي والدكتور صالح راضي والدكتور نزار أشرف، والمدير الفني للاتحاد جون ويتل، على تسمية عبدالغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني، يساعده حيدر نجم ورزاق فرحان، وأحمد جاسم مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي ادريناس بوركيز، ومدرب اللياقة البدنية، الإسباني غوانزلو.

كأس العالم

ويتفرغ المدرب الجديد، لمهمة الإشراف على تدريبِ المنتخب الوطني استعداداً لمباراتي الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

خطة عمل

وبعد تسمية الجهاز الفني الجديد لمنتخب العراق، وضع الاتحاد خطة عمل تهدف إلى توفير جميع مستلزمات انجاح مسيرة أسود الرافدين، وتهيئة الظروف المناسبة قبل خوض غمار المباراتين في التصفيات الحاسمة.

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