الحضري يستعين بالمهرجانات للرد على شوبير وحسام حسن

المصدر: البيان

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رد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير التي قال خلالها إن الموضوع المتداول بخصوص زجاجة المياة التي تخص محمد أبوجبل حارس مرمى الفراعنة التي ظهر بها خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لابد أن ينتهي ولا يأخذ أكثر من حجمه.

واعتمد أبوجبل خلال بطولة إفريقيا على زجاجات مياة مدون عليها أسماء اللاعبين في فرق الخصم والزاوية التي يسددون فيها ركلات الترجيح، وهي المعلومات التي يقوم بإعدادها مدربه عصام الحضري بعد دراسته للخصوم بشكل جيد.

واستفز شوبير الحضري بتصريحاته، الأمر الذي دفع الأخير للرد عليه من خلال نشر ستوري عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" لأغنية مصرية شهيرة تحمل اسم "متغاظ"، كنوع من الكيد في أحمد شوبير، حيث يرى أن الأخير تعمد التقليل من مجهوده خلال البطولة القارية، خاصة مع تألق أبوجبل الملفت للأنظار في الكان.

وقام بعدها عصام الحضري بنشر ستوري جديد على "انستجرام" أيضاً، يحمل صورة أحمد شوبير بمفرده وهو يتهكم عليه، وصورة أخرى لشوبير مع حسام حسن نجم منتخب مصر السابق، ووضع عليها أغنية مصرية من نوعية "المهرجانات" الشعبية تحمل اسم "الحقد ماليكوا".

وجاء رد مدرب حراس منتخب مصر على حسام حسن، بعدما صرح الأخير قائلاً أن الحضري لم تظهر بصمته بعد مع المنتخب المصري.

الجدير بالذكر أن الحضري تولى مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر، بعد تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش خلفاً لحسام البدري.

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