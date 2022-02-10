مرتضى منصور: حذرت لاعبي الزمالك من دعمي في الانتخابات

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حذر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من الدعاية الانتخابية له قبل موعد الانتخابات المقرر لها غداً الجمعة 11 فبراير.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس: "حذرت لاعبي الزمالك بعدما كانوا يريدون إصدار بيان لدعمي في الانتخابات، لأنني أصرف مستحقاتهم في وقتها، ولكن طالبتهم بالتركيز في المباريات المقبلة فقط".

وأضاف: "نادي الزمالك ليس في حاجة لتبرعات ولا حملة ناديك يناديك، ومجلس الإدارة الحالي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة في كافة الألعاب خلال الفترة الماضية".

وبخصوص التصويت في عملية الانتخابات، قال مرتضى منصور: "ممنوع أن يقوم أي عضو بالتصويت نيابة عن عضو آخر، حتى لو كان الزوج للزوجة أو العكس".

وتابع: "تم تخصيص ملعب النادي عبداللطيف أبورجيلة لاستضافة عمليات التصويت في انتخابات الزمالك، ودخول الأعضاء سيكون من جميع أبواب النادي، هناك ١٠ أماكن داخل سرداق الانتخابات، في كل مكان سينتخب به ١٠ آلاف عضو وكل مكان منهم يحتوي على ٢٠ صندوقاً بحيث يكون التصويت في كل صندوق لـ 500عضوية".

وشدد: "لا توجد دعاية انتخابية داخل مقر النادي وقت انعقاد الجمعية العمومية، وأي مرشح يرغب في عمل دعايا له سيكون خارج النادي، والانتخابات تتم تحت إشراف قضائي بحيث سيتواجد قاضي على كل صندوق انتخابي، وهناك حرص على عمل خصوصية لكل عضو أثناء التصويت".

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