حارس الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

المصدر: البيان

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كشف محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى نادي فاركو حتى نهاية الموسم، عن حقيقة المفاوضات معه من قبل الغريم التقليدي للنادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد صبحي في تصريحات تليفزيونية: "لم يتحدث معي أي من مسؤولي الأهلي بشأن انضمامي للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل".

وتابع: "كل ما تردد عن مفاوضات الأهلي معي لا أساس له من الصحة".

وشدد: "الزمالك لم يتحدث معي بشأن عودتي لصفوف الفريق في الموسم المقبل، أنا الآن معار لفاركو حتى نهاية الموسم والنادي يحق له تفعيل بند الشراء بعد انتهاء الإعارة".

وأردف حارس الزمالك قائلاً: "تركيزي حالياً منصب مع فاركو، وإذا طلب الزمالك عودتي سأتحدث وقتها مع إدارة فاركو، من أجل العودة للفريق الأبيض".

وكان فاركو نجح في التعاقد مع صبحي من الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري لمدة موسم معاراً، ووضع فاركو بند في عقد الإعارة يحق له من خلاله تفعيل بند شراء اللاعب نهائياً من القلعة البيضاء نظير دفع 20 مليون جنيه، وهو ما ربطه البعض بإمكانية قيام الأهلي بضمه بعدها وشرائه من فاركو في ظل حاجة النادي الأحمر لتدعيم مركز حراسة المرمى، الذي يضم حالياً الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

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