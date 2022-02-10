مفاجأة.. كيروش يعرض الرحيل عن منتخب مصر

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عرض على مجلس اتحاد الكرة، الرحيل عن تدريب الفراعنة عقب خسارة بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون بدون الحصول على قيمة الشرط الجزائي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "كانت هناك جلسلة أمس بين كيروش ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، بالإضافة إلى جلسة أخرى فنية مع حازم إمام".

وتابع "سيتم مناقشة طلبات كيروش خلال اجتماع اتحاد الكرة الأول الثلاثاء المقبل، فيه كلام عن وجود تغيير في الجهاز الفني، هل ده توقيت مناسب للتغيير قبل تصفيات كأس العالم؟، لكن في النهاية كيروش الوحيد الحكم على المجموعة المتواجدة معه".

وأضاف شوبير: "كيروش كان حزينا بسبب الانتقادات التي تعرض لها في بطولة أمم إفريقيا، وعرض على اتحاد الكرة الرحيل بدون الحصول على قيمة الشرط الجزائي، لكن اتحاد الكرة تمسك بوجوده".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 23 و 29 مارس المقبل، ضمن منافسات المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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