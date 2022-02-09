كاف يخفض عقوبة كيروش

المصدر: البيان

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وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من قبل لجنة الانضباط، استنادًا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصري.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصري في تلك الجلسة، ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء في طلب الاتحاد المصري وقررت تخفيض عقوبة الايقاف المفروضة على «كيروش» بمباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ 10 آلاف دولار.

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب قبل سفر المدير الفني في اجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.

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