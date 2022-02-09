هزيمة "الفراعنة" تدفع لتقليص عدد الأجانب بالدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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على الرغم من وصول المنتخب المصري إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن خسارة «الفراعنة» للقب وأداء الفريق في البطولة، كشفا وجود نقص كبير للاعبين أصحاب الخبرة في بعض المراكز، ما دفع البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، للاستعانة ببعض العناصر الشابة التي تشارك للمرة الأولى في البطولة القارية، ويعود السبب في ذلك إلى اعتماد الأندية المصرية بصورة كبيرة على اللاعبين المحترفين، ما يفقد الأندية اكتشاف عناصر جديدة، وهو ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة في مصر إلى التفكير في تعديل لائحة الاتحاد.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تقليص عدد اللاعبين المحترفين في قوائم أندية الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد، بعد توصية كارلوس كيروش، الذي اشتكى من هذه الظاهرة بداعي عدم قدرته على توفير بعض اللاعبين في بعض المراكز بسبب كثرة المحترفين في الدوري المصري واعتماد الأندية عليهم.

وتنص لوائح اتحاد الكرة المعمول بها في الموسم الحالي، على أن تضم قائمة كل فريق خمسة لاعبين محترفين، لذا يدرس اتحاد الكرة تقليص العدد في الموسم الجديد إلى ثلاثة لاعبين فقط، أو يتم تقليص العدد بشكل تدريجي، بحيث يصبح أربعة لاعبين في الموسم الجديد ثم ثلاثة لاعبين في الموسم الذي يليه.

تعديلات

وخلال المواسم الماضية بالدوري المصري الممتاز، شهدت لائحة اللاعبين الأجانب متغيرات كثيرة مع كل موسم، حيث كانت البداية مع ضم قوائم الفرق ثلاثة لاعبين أجانب، ثم أربعة لاعبين على أن يكون واحداً خارج قوائم المباريات، ومع اعتراض الفرق، تم السماح بوجود أربعة لاعبين داخل قائمة الفريق للمباراة، على أن يكون واحداً منهم على دكة البدلاء.

أما في الموسم الماضي، فتمت الموافقة على قيد أربعة لاعبين أجانب دون شروط، وأشار قرار الاتحاد حينها إلى أن هذا العدد سيقل مع بدء الموسم الجديد، لكن أتى قرار اللجنة الثلاثية التي كانت تدير الاتحاد وقتها، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة لاعبين، ضارباً بوعد اللجنة السابقة عرض الحائط.

ولعل هذا الارتباك يؤثر على تشكيلة المنتخب المصري، خصوصاً مع عدم وجود خطة واضحة للائحة اللاعبين الأجانب التي من المفترض أن تصب في صالح رفع مستوى اللاعب المحلي بسبب قوة المنافسة مع نظيره الأجنبي.

ويرى وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، أن وجود خمسة محترفين في الدوري المصري أمر سلبي، موضحاً أن المنتخب لا يجد بدائل قوية في بعض المراكز نتيجة أن معظم المميزين فيها بالدوري هم محترفون أفارقة، مثل الظهير الأيمن ولاعب الوسط.

وقال جمعة إن عدد المحترفين المصريين في الخارج قليل جداً، قياساً على عدد المصريين ومواهب كرة القدم، وأوضح أن قوام المنتخب يعتمد على اللاعب المحلي خصوصاً من الأهلي، على عكس معظم المنتخبات التي تعتمد على محترفيها.

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