الكويت تستضيف الأولمبياد الخليجي في مايو بمشاركة نسائية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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كشف حسين المسلم أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية مدير دورة الألعاب الأولمبية الخليجية الثالثة، عن موافقة دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في النسخة الثالثة التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل على أن يكون حفل الافتتاح الرسمي في 22 مايو، بعد اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم أخيراً عن بعد.

وكذلك اجتماع المكتب التنفيذي، بعد أن كان مقرراً إقامتها يناير الماضي، وتم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وستقام المنافسات من خلال 15 لعبة رياضية جماعية وفردية هي: كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، السباحة، ألعاب القوى، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية، التنس الأرضي، الدراجات الهوائية، هوكي الجليد، كرة الطاولة إضافة إلى رياضة الألعاب الالكترونية.

مشاركة

وستشهد النسخة الثالثة لأول مرة مشاركة العنصر النسائي بعد موافقة المكتب التنفيذي على الموافقة على المقترح الذي قدم من خلال الشيخة حياة آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة اللجنة التنظيمية الخليجية لرياضة المرأة، بضم رياضة المرأة إلى الألعاب الخليجية، كما يحدث في الدورات القارية والأولمبية وستكون المشاركة من خلال 6 رياضات هي: كرة القدم للصالات، ألعاب القوى، كرة الطاولة، الألعاب الالكترونية، الدراجات الهوائية كرة السلة 3X3.

من جانبها، أشادت فاطمة حيات عضو اللجنة الأولمبية الكويتية بقرار رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والمكتب التنفيذي بضم رياضة المرأة ضمن الألعاب الخليجية الثالثة كخطوة مهمة في دعم الرياضة النسائية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في دول مجلس التعاون بجانب الشيخة حياة التي تقدم الدعم الدائم لكافة اللجان الخليجية.

وستنطلق منافسات الألعاب الجماعية والألعاب النسائية في 15 مايو وتستكمل باقي الألعاب عقب الافتتاح الرسمي للبطولة وفق الجدول الزمني الذي سيعلن عنه خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على كافة الارتباطات سواء للفرق المحلية أو المنتخبات الخليجية المشاركة.

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