أغرب تصريح لمذيع على التلفزيون المصري: الأهلي لا يمثل مصر !

المصدر: البيان

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كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إنه تم إيقاف حسام حداد، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التلفزيون المصري، عن العمل وتحويله للشؤون القانونية، بسبب تصريحاته بأن النادي الاهلي لا يمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وخلال حلقة اليوم من البرنامج، تحدث حداد عن مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية، المقامة في دولة الإمارات العربية، وقال إن النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، وإنما يلعب باسم النادي الاهلي، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم.

وأثار فيديو الحلقة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة قوية من جمهور النادي الأهلي ضد حداد، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكان الأهلي قد فاز في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 1-0، والتي كانت أمام مونتينيري المكسيكي، رغم غيابات نجوم كبار في صفوفه.

وسيلتقي اليوم بعد وصول لاعبيه الدوليين، نادي بالميراس البرازيلي، في ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

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