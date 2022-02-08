"الفيفا" يعاقب المغرب بسبب هتافات جمهوره في كأس العرب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عقوبة على الجامعة المغربية لكرة القدم وهي الغرامة 20 ألف فرنك سويسري، وخوض مباراة الجولة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بعدد محدود من الجماهير مع غلق المدرجات خلف المرمى.

وصدرت القرارات عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي رداً على هتافات عنصرية من جمهور المنتخب المغربي في مباراة الجزائر في ربع نهائي كأس العرب بالدوحة نهاية العام الماضي وهي المواجهة التي حسمها المنتخب الجزائري بركلات الترجيح ثم أحرز بعد ذلك اللقب العربي.

وصدرت الهتافات من جانب جماهير المنتخب المغربي، ضد الجمهور التونسي الذي كان يساند المنتخب الجزائري في تلك المباراة، واعتبرتها لجنة الانضباط بـ "الفيفا" خروجاً عن النص.

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