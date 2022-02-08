بعد فشله في الفوز بكأس إفريقيا.. هل انفصل أبوجبل عن زوجته الجزائرية؟

المصدر: البيان

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أثارت الأميرة سمارة يحيى، زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت بمنشور مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام".

وقالت الأميرة سمارة في منشورها: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك، انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

ورغم بساطة الكلمات، التي ذكرتها ملكة جمال الجزائر السابقة في منشورها عبر حسابها على "إنستغرام"، إلا أن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها رسالة مبطنة للحارس أبو جبل في ظل تداول أنباء انفصالهما مؤخرا.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بطلاق محمد أبو جبل من زوجته الجزائرية سمارة يحيى، وهو ما نفته مصادر مقربة من اللاعب، والتي أكدت أن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعات فقط وأن أبو جبل وزوجته في وضع أسري مستقر، وفق "روسيا اليوم"

وما زاد الشكوك حول توتر علاقة الثنائي، أن حارس الزمالك ألغى متابعته لحساب زوجته وقام بحذف صورهما من حسابه على "إنستغرام" بدورها قامت سمارة يحيى بخطوة مماثلة.

في أبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل، الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

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