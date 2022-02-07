فيديو يكشف تفاصيل قارورة أبو جبل بعد النهائي الإفريقي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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نشرت وسائل إعلام إفريقية تفاصيل القارورة التي اعتمد عليها محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري، في ركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام السنغال، وهي الطريقة ذاتها التي اتبعها أبو جبل في ركلات الترجيح أمام ساحل العاج والكاميرون.

وتم تداول مقطع فيديو لـقارورة أبو جبل التي تعتبر واحدة من أشهر علامات كأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة على نطاق واسع.

وقام أحد الأشخاص، عقب انتهاء المباراة النهائية بين مصر والسنغال، بتصوير فيديو لقارورة أبو جبل، يوضح ما هو مكتوب عليها، كما أوضح مقطع الفيديو أن القارورة عليها اسم كل لاعب في المنتخب السنغالي مصحوبة بالأماكن التي سدد فيها ركلاته السابقة من نقطة الجزاء.

وكان المنتخب المصري خسر لقب كأس الأمم الإفريقية في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2-4، وذلك بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، في المباراة التي جرت على ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها المنتخب المصري على ساحل العلاج بركلات الترجيح في دور الـ16، فيما فاز بركلات الترجيح على الكاميرون في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وفي المباريات الثلاثة كان الحارس أبو جبل هو النجم الأبرز، ونال لقب رجل المباراة النهائية رغم الخسارة.

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