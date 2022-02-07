حارس يسجل هدفاً بتسديدة قويّة.. لكن في مرماه! (فيديو)

المصدر: البيان

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سجل حارس مرمى نادي سريع وادي زم المغربي، المهدي ويا، هدفا بطريقة غريبة في شباكه، خلال المباراة التي جمعت ناديه بحسنية أغادير، يوم الجمعة الماضي، في إطار الجولة 16 من الدوري المغربي.

وساعد الحارس المهدي ويا في الدقيقة د80 نادي حسنية أغادير على تعميق الفارق بعدما كان متقدما بهدف دون رد.

وأعاد مدافع نادي سريع وادي زم الكرة إلى الحارس، الذي أراد استلام الكرة بقدمه اليمنى وعندما تجاوزته، حاول تسديد الكرة بقوة خارج المرمى، لكنه سددها بقوة لتستقر في الشباك.

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