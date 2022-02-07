الاتحاد السوداني يحارب العنصرية في الملاعب

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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رفض الاتحاد السوداني من خلال جمعيته العمومية غير العادية، ما سماه باللغة العنصرية واعتبرها دخيلة على الوسط الرياضي، وقال معتز الشاعر نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية إن الجمعية العمومية رفضت لغة العنصرية التي ظهرت أخيراً داخل الساحة الرياضية، وأكدت التعامل مع هذه الظاهرة بحسم وعدم السماح بتمددها في الوسط الرياضي المتسامح، الذي لا توجد فيه تفرقة عنصرية، أو تمييز باللون، أو الدين أو الجنس أو غيره، مبيناً أن هذه الظاهرة الغريبة أسهمت في تمزيق السودان وأنهم لن يقبلوا نهائياً بتفشيها في المجتمع الرياضي.

وأصدرت الجمعية العمومية للاتحاد عدداً من القرارات منها حل لجنة الأخلاقيات. وقررت الجمعية تشكيل لجنة للاستئنافات المكونة من: عبد الرحمن صالح رئيساً، محمد أبشر نائباً، وعضوية كل من: تاج السر ومحمد حمد، كما شكلت الجمعية لجنة للانضباط برئاسة مهدي محمد وعادل عبد المتعال نائباً للرئيس وعضوية بدر الدين عوض ونزار ساتي وإبراهيم خضر، كما أعادت الجمعية تشكيل لجنة الأخلاقيات برئاسة كمال إسماعيل وعضوية آخرين.

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