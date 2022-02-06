لاعب مغربي يتكفل بمنزل مجهز بالكامل لأسرة الطفل ريان

المصدر: البيان

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أعلن عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة السعودي تكفله بمنزل مجهز بالكامل لأسرة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمالي المملكة المغربية ولقي حتفه

ونشر حمد الله عبر حسابه الشخصي بإنستغرام صورة لوالدي ريان وكتب عليها:" السلام عليكم ورحمته وبركاته.. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين.

لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا وخطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين بل حتى العالم أجمع، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لاكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى

حمدنا الله و شكرناه على كل شئ أخذ ريان و هو أحن به منا وأولى به منا.

وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

وقد قررت و بإسمي و اسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل و نسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين.

هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق.

وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنيين ورياضيين ومسؤولين ومشهورين جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله".

وسقط ريان أورام البالغ عمره 5 سنوات في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون في المغرب يوم الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام كثيرين داخل البلاد وخارجها.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثة ريان في وقت متأخر من أمس السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.

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