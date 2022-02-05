انسحاب مفاجئ لسوريا من «عربية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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قرر الاتحاد السوري لكرة السلة الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية الرابعة والعشرين لمنتخبات السلة للرجال التي تستضيفها الإمارات من 8 إلى 16 الجاري، وجاء في قرار الاعتذار «المفاجئ» أن المنتخب السوري سيواجه البحرين وإيران يومي 24 و27 الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ومضطر لاستكمال التحضيرات لها.

وكثف الاتحاد العربي اتصالاته خلال الساعات الماضية مع نظيره السوري لإثنائه عن قراره حرصاً على تواجد كل المنتخبات العربية، كما أن مشاركة المنتخب السوري بالبطولة ستوفر له كل الظروف المواتية للتحضير لتصفيات كأس العالم، لكن المحاولات لم يكتب لها النجاح بعد تمسك الاتحاد السوري بقراره، ويناقش الاتحاد العربي موقف الاتحاد السوري خلال اجتماعه 16 الجاري، في دبي.

وبانسحاب سوريا يكون العدد النهائي المشارك بالبطولة هو 8 منتخبات هي الإمارات الدولة المنظمة ولبنان والأردن وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والصومال، وأعلن الاتحاد العربي جدول البطولة، والتي تفتتح الثلاثاء المقبل بلقاء لبنان والصومال في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات تليها مباراة الأردن والإمارات.

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