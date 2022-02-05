تعاطف واسع من نجوم المنتخب الجزائري مع "ريان" في محنته

المصدر: البيان

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تعاطف نجوم المنتخب الجزائري لكرة القدم مع محنة الطفل المغربي ريان بكثير من التأثر والمساندة والدعاء بخروجه سالما من البئر التي سقط فيها.

ووجه قائد الخضر ولاعب مانشستر سيتي ، رياض محرز، رسالة مؤثرة للطفل المغربي، ريان، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث نشر صورة الطفل المغربي ريان وأرفقها بعبارة مؤثرة: ”ابق قويا ريان”، إضافة الى إيموجي يرمز للدعاء.

كما وجه متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ولاعب ميلان الإيطالي اسماعيل بن ناصر رسالة مؤثرة للطفل المغربي ريان.

وقال لاعب ميلان الإيطالي عبر صفحته الرسمية على “التويتر”: “كن شجاعا الصغير ريان. العائلة وجميع الأشخاص القائمين على إنقاذه”.

وأضاف “الله يسهّل الأمور ويحميك”.

أما سعيد بن رحمة، لاعب واست هام الإنجليزي، فتفاعل مع قضية الطفل المغربي “ريان” مبديا تضامنه معه.

ونشر بن رحمة، أمس الجمعة، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، صورة للطفل المغربي “ريان”، وأرفق برسالة، طالب من خلالها الجميع بالدعاء للطفل “ريان” للنجاة من محنته.

كما أبدى وسفيان فيغولي واندي ديلور، بدورهما تضامنهما مع “ريان”.

وسقط الطفل المغربي ريان في البئر الارتوازية بمدينة شيفشاون شمال غرب المغرب وتتواصل لحد الآن مساعي إخراجه.

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