10 ملايين لتحفيز «الفراعنة» للفوز بكأس أفريقيا

المصدر: (القاهرة - د ب أ )

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أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري عن رصد مكافأة قدرها عشرة ملايين جنيه إضافية لمنتخب «الفراعنة» حال فوزه على نظيره السنغالي غداً، وتتويجه بكأس أفريقيا لكرة القدم. وتأهل المنتخب المصري للنهائي، عقب تغلبه على الكاميرون 3 /‏‏‏ 1 بركلات الترجيح. واكد أشرف صبحي إنه تلقى اتصالاً من أحد رجال الأعمال المصريين الذي رصد مكافأة قدرها عشرة ملايين جنيه للاعبي المنتخب في حال الفوز باللقب، وقال: المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها وفق اللوائح ، معرباً عن تقديره اللاعبين لظهورهم المميز وإصرارهم على تحقيق اللقب للمرة الثامنة.

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