رحيل غونزاليس.. أزمة في «الأزرق»

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت اللجنة الفنية والتدريب في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ترتيب أوراقها للخروج من مأزق المنتخبين الأول والأولمبي، بعدما فجر الإسباني غونزاليس مدرب الأولمبي، والمكلف بالإشراف على المنتخب الأول، مفاجأة، مطالباً بفسخ عقده، مسبباً أزمة كبيرة لـ «الأزرق».

وجاءت مطالبة غونزاليس بإنهاء عقده، بعد المشاحنات التي تعرض لها قبل مواجهتي ليبيا الوديتين، وقوبلت اختياراته باعتراض شديد من اللجنة الفنية والمتابعين، ونتج عنها تقديم معضد العجمي ويوسف سويد أعضاء اللجنة، باستقالتهم. وتوجد مفاوضات تتم حالياً مع طاقم بلجيكي لقيادة «الأزرق»، وتحاول اللجنة الفنية، تكليف أحد المدربين الوطنيين بتولي المهمة، لحين استعارة أحد المدربين الأجانب من الأندية المحلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز