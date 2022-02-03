«واتساب» وراء استقالة نائب رئيس الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تقدم إبراهيم العليقي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، باستقالته من مجلس الإدارة بعد خلاف داخل مجموعة «واتساب» مع أعضاء اللجنة بسبب إتمام صفقة اللاعب النيجيري عبدالجليل عبدول دون علم المجلس، وأرسل العليقي الاستقالة لتسليمها إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم. وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن رفضهم للطريقة التي أكمل بها نائب الرئيس الصفقة واعتبروها تجاوزاً صريحاً.

وتعاقد نادي الهلال رسمياً مع النيجيري عبدالجليل عبدول لاعب خط وسط فريق كيب تاون الجنوب أفريقي، بعقد لمدة عامين، وجاء ذلك من خلال معسكر الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري الأبطال.

ويترأس العليقي المستقيل بعثة الهلال المتواجدة حالياً في جنوب أفريقيا.

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