شقيق عمرو زكي يكشف حقيقة إصابة البلدوزر بنوبة قلبية

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كشف صابر زكي شقيق (البلدوزر) عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق حقيقة الأنباء التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مرضه ودخوله في غيبوبة، مؤكداً أن عمرو بخير و لا يعاني من أى أمراض وصحته جيدة ولا يعاني من أي شيء،

وقال صابر إن ما يتردد عن دخول البلدوزر مستشفى ودخوله في غيبوبة كلام لا أساس له من الصحة ، والصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي كلها قديمة، خاصة بحادث السيارة الذي تعرض له منذ فترة بينما شقيقه حالته الصحية جيدة جدا ولا يعاني من شيء.

وعن تغريدة إبراهيم سعيد لاعب المنتخب والأهلي والزمالك السابق التي طالب فيها بالتواصل مع عمرو زكي والاطمئنان عليه ، قال صابر زكي ان الناس فهمت الكلام غلط ، وسعيد كان يخاطب مجموعة معينة من الناس وهم زملاء البلدوزر في الملاعب لحثهم على التواصل معه ودعوته لظهوره فى القنوات الفضائية معهم ، وفقا لموقع اليوم السابع.

وعلق صابر زكي على الأخبار التي تم تداولها عن دخول مهاجم الفراعنة الأسبق في حالة اكتئاب بسبب عدم تواصل زملائه السابقين من نجوم منتخب مصر معه، وتجاهلها حيث أوضح "لا حقيقة لهذا الأمر، عمرو زكي على تواصل دائم مع زملائه السابقين، حتى لاعبي المنتخب الحاليين أخي يتواصل معهم دائما".

وأوضح صابر "وجهة نظر أخي في هذا الأمر، أنه ليس من الضرورة أن يخرج ويقول أنه تواصل مع لاعبي المنتخب كي يتحدث عنه الناس، هو فقط يقوم بدوره في صمت، وكل ما تردد عن إصابته بحالة اكتئاب، شائعات".

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