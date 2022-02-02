صدفة غريبة.. مشجع سعودي تنبأ بإصابة المالكي قبل أسبوع!

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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حازت تغريدة لمشجع سعودي على اهتمام جمهور كرة القدم في المملكة قاطبة وأنصار الهلال على وجه الخصوص، بعد دقائق قليلة من إعلان ادارة المنتخب السعودي إصابة لاعب خط الوسط عبد الإله المالكي في رباط الركبة وفقاً لتشخيص الرنين المغنطيسي الذي جرى صباح الأربعاء في الرياض بعد عودة المنتخب السعودي من اليابان، ونبع الاهتمام بالتغريدة من كون صاحبها تنبأ بذات الإصابة للمالكي قبل اسبوع من حدوثها حيث كتب كتبها ونشرها بتاريخ 25 يناير الماضي، وتطابقت تماماً مع ما حدث للمالكي الذي خرج مصاباً منتصف الشوط الأول لمباراة اليابان التي خسرها المنتخب السعودي 0-2 في تصفيات كأس العالم.

وكان المالكي كتب مغرداً مبدياً سعادته بالعودة لصفوف المنتخب الوطني، ورد عليه المشجع محذراً إياه من التعرض لإصابة بالرباط الصليبي، وكتب المشجع تعليقاً رد به على تغريدة المالكي في حسابه على "تويتر" قائلاً: "حلمت بأنه جاك رباط صليبي في مباراة اليابان.. انتبه لنفسك".

ويبدو من "بروفايل الحساب" ان المشجع ينتمي لفريق اتحاد جدة الذي كان يلعب فيه المالكي قبل انتقاله الشهر الماضي للهلال، حيث يضع المشجع شعار نادي الاتحاد على صورة الحساب “@ittisharp”.

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