كاريكا السوداني يظهر مع فريق مغمور

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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فاجأ نجم الهلال والمنتخب السوداني السابق مدثر الطيب الشهير بـ «كاريكا» الوسط الرياضي بالظهور مع فريق مغمور «النصر غبيش» الذي ينشط في الدوري المحلي لمحلية غبيش بغرب السودان «ولاية غرب كردفان»، وقاد كاريكا فريق المنطقة للتأهل للدوري العام والمنافسة التي تؤهل للمشاركة ضمن منافسة الدرجة الوسيطة، وتراجعت أخبار نجم الكرة السودانية وأحد أبرز هدافيها في السنوات الأخيرة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الهلال والمنتخب الوطني جعلت منه أنشودة في شفاه الجماهير، أعقبت فترته مع الهلال مشاركات مع عدد من أندية الدوري الممتاز منها هلال الأبيض وفريق توتي.

وعادت أخباره للسطح من جديد مع فريق «النصر غبيش» تصاحبها تساؤلات بشأن انتقاله لفريق مغمور بعد أن كان ملء السمع والبصر، وذهبت القراءات والتحليلات إلى أن اللاعب مازال قادراً على العطاء وأن ما يقدمه مع فريقه الجديد يؤكد ذلك، فيما أرجع عدد من المراقبين خيار اللاعب لأسباب مالية تتعلق بنيله عائداً مالياً مجزياً من الفريق.

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