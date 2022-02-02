بين الاكتئاب والغيبوبة .. تفاصيل الحالة الصحية للنجم المصري عمرو زكي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حالة من الجدل أثارها نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد بعدما دعا زملاءه من اللاعبين والإعلاميين للسؤال عن نجم منتخب مصر السابق عمرو زكي الذي يعاني من حالة اكتئاب شديدة، وذكرت بعص المواقع الإخبارية دخول زكي في غيبوبة.

وكشف مصدر مقرب من عمرو زكي، تطورات الحالية الصحية له، بعدما أكد إبراهيم سعيد، نجم الفراعنة السابق، أن الأول يعاني من حالة اكتئاب شديدة، بسبب عدم تواصل زملاؤه السابقين معه، بالإضافة إلى شكواه من آلام في العمود الفقري، نتيجة الحادث الذي تعرض له في السنوات الماضية.

وقالت صحيفة الوطن أن عمرو زكي كان يمر بحالة اكتئاب شديدة، خلال الشهور الماضية، لعدم تواصل زملائه معه، خاصة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، إثر حادث سير.

وبدأ عدد من نجوم الكرة السابقين في التواصل مع عمرو زكي، خلال الأيام الماضية، من أجل دعمه، على رأسهم إبراهيم سعيد، نجم المنتخب السابق، الذي طالب الجماهير بالدعاء إلى زميله السابق، بسبب الحالة النفسية السيئة التي يمر بها.

وعن دخول عمرو زكي في غيبوبة ونقله للمستشفى، نفى المصدر ذلك، لكنه أوضح أنه جرى نقله للمستشفى، من أجل خضوعه للفحوصات الطبية، بسبب الحالة الصحية التي يمر بها، والآلام التي تلاحقه في العمود الفقرة، وتسبب له أزمة في الحركة.

وتابع: «عمرو زكي في المستشفى ووضع تحت الملاحظة من أجل الاطمئنان على صحته، خاصة بعد حالة الاكتئاب الأخيرة التي عانى منها لاعب الفراعنة السابق».

غير أن ابراهيم سعيد عاد من خلال حسابه على تويتروكتب : " والله ماعارف فعلا وتليفوناته مقفولة وآخر مكالمه كانت نفسيته تعبانة وكان في حاله اكتئاب ربنا يشفيه ويعافيه دعواتكم ".

فيما نفى صابر، شقيق عمرو زكي، ما تردد مؤخرا عن معاناته من مشكلة صحية.

وترددت شائعات في الساعات الأخيرة عن معاناة عمرو زكي من أزمة في الحركة بسبب مضاعفات الحادث، فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بدخوله في غيبوبة.

لكن صابر زكي قال في تصريحات لموقع يلا كورة إن النجم السابق في صحة جيدة، وموجود الآن في منزله ويعيش يومه بشكل طبيعي.

وأتم: "كل ما يتردد ويتم نشره ليس له أساس من الصحة، هو مستاء مما يحدث ولكن لا يريد أن يرد على مثل تلك الشائعات السخيفة".

يذكر أن عمرو زكي "38 عاما" لعب للمنصورة وفي عام 2003 تعاقد معه نادي إنبي قبل بلوغه العشرين من عمره واستدعاه مدرب المنتخب المصري حسن شحاتة في كأس الأمم الأفريقية 2006 وساهم في فوز الفراعنة باللقب الأفريقي، وتعاقد مع لوكوموتيف موسكو، ثم عاد إلى مصر وتعاقد مع الزمالك.

استمر عقد عمر زكي مع الزمالك من 2006 إلى 2012، وكانت أبرز محطاته في مسيرته، اعارته إلى ويجان الانجليزي موسم 2008-2009، وأحرز 10 أهداف في وقت قياسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز