المغربي بدر بانون ينضم لبعثة الأهلي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن الأهلي المصري انضمام مدافع الفريق الأول، المغربي بدر بانون إلى بعثة الفريق في العاصمة أبوظبي، استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غداً الخميس، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي موافقة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على انضمام اللاعب للمعسكر رغم غيابه عن المشاركة في البطولة بسبب مضاعفات كورونا، إذ حرص بدر بانون على استئذان مدير الكرة للالتحاق بالمعسكر في الإمارات لمؤازرة زملائه بداية من المباراة الأولى أمام مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل.

ويصل بدر بانون إلى أبوظبي اليوم الأربعاء تمهيداً للانتظام في المعسكر، فيما يخوض الأهلي الحصة التدريبية الثانية مساء اليوم في أبوظبي على ملعب نادي أبوظبي للكريكيت.

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