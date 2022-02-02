الهلال السعودي يفقد المالكي في مونديال أبوظبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب "عبدالإله المالكي" صباح الأربعاء في مدينة الرياض بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، تستدعي غيابه فترة طويلة.

وخرج المالكي من المباراة متأثراً بالإصابة في الركبة، وخضع لفحوصات طبية دقيقة وعلى وجه السرعة بعد عودة المنتخب السعودي من اليابان، بحسب ما أكدته ادارة المنتخب في حسابها الرسمي بعد دقائق قليلة من ظهور نتيجة التشخيص الطبي.

وأظهر مقطع فيديو صعوبة حركة المشي للمالكي بعد نهاية المباراة حيث كان يتوكأ على عكازين.

وتأكد وفقاً لذلك غياب اللاعب عن المشاركة مع فريقه الهلال في بطولة العالم للأندية التي تفتتح الخميس ويبدأ فيها الهلال مشواره الأحد المقبل بمواجهة الفائز من الجزيرة وبطل هايتي.

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