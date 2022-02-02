حكيمي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير المغربية

المصدر: البيان

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وجه أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي والمحترف في نادي باريس سان جيرمان، رسالة مؤثرة للجماهير المغربية بعد أيام من إقصاء منتخب بلاده على يد مصر من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وجاء في الرسالة التي نشرها حكيمي في حسابه الرسمي على "إنستغرام": "فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس إفريقيا، من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم. الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما مغرب".

وكانت الجماهير المغربية، تأمل في أن يهديهم حكيمي ورفاقه لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائن "أسود الأطلس" منذ العام 1976، لكنهم خيبوا الآمال، وودعوا البطولة من دور الثمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا في 24 و29 مارس المقبل، ضمن الدور الفاصل المؤهل لنهائيات مونديال "قطر 2022".

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