أزمة بسبب عقد رعاية الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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فجر غموض عقد الرعاية الذي وقعه الاتحاد السوداني لكرة القدم مع شركة «كابيتال بلو سبورتس» أزمة كبرى بعد عدم إعلان الاتحاد السوداني للتفاصيل الخاصة بالعقد، وأعلن الاتحاد عن التعاقد مع الشركة على الرعاية بمبلغ 750 ألف دولار للموسم لمدة أربعة مواسم ولم يقدم تفاصيل أكثر من ذلك من خلال احتفالية توقيع العقد التي تزامنت مع قرعة الدوري الممتاز المحدد لانطلاقته الثامن من فبراير الجاري.

وأفاد «البيان الرياضي» مصدر مطلع أن عقد الرعاية سيفجر أزمة ستخلف صراعاً يمكن أن يعصف باستقرار الموسم، وبحسب المصدر فإن التعاقد تم مع شركة مقرها في دولة موريشيوس، وتم تأسيسها في أكتوبر من العام الماضي، ولا توجد معلومات عنها غير ظهورها الأخير في الدوري السوداني،

وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه: إن المبلغ المحدد «750» ألف دولار ضعيف للغاية مقارنة مع الامتيازات المتوفرة للشركة من خلال العقد والذي منحها رعاية كاملة لكل الأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد السوداني، ولايتوقف الأمر على الدوري الممتاز فقط، ويضيف المصدر: كل ما يتعلق بالمنافسات المحلية للأندية والقارية للمنتخبات بجانب التلفزة مشمولة في عقد الرعاية ومضمنة في المبلغ نفسه، وقال المصدر لم يتم توضيح عائد الأندية والاتحادات المحلية المالي من هذه الصفقة، متوقعاً أن تكشف الأيام المقبلة الكثير المثير عن هذا العقد.

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