«الشحات» تميمة الأهلي ..ورسائل تدعم «مونتيري»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في أبوظبي، مشاركة خاصة للاعب حسين الشحات مع فريق الأهلي المصري، وهو الذي يمتلك علاقة مميزة مع هذه البطولة، ويعد «تميمة» بطل أفريقيا في هذه البطولة، بعدما تألق في صفوف العين، وكان أحد نجوم «الزعيم» في تحقيق إنجاز الحصول على الميدالية الفضية التاريخية، ثم نجح مع «المارد الأحمر» في الحصول على الميدالية البرونزية في المشاركة التالية.

ويُعتبر الشحات من اللاعبين القلائل الذين سجلوا أهدافاً في نسختين مختلفتين، لكن ما يجعل رقمه مميزاً، أنه سجل أهدافاً مع فريقين مختلفين، وهو الذي كان صاحب هدف رائع في شباك الترجي التونسي مع العين، وسجل مع الأهلي أمام الدحيل القطري.

وعبر الشحات عن سعادته بإقامة النسخة المقبلة في دولة الإمارات، التي أكد أن لها مكانة خاصة في قلبه ولها ذكريات جميلة معه تحديداً، وقال: هنا كانت نقطة انطلاقي وبزوغي لمرحلة ومسؤولية أخرى، وكالعادة سنرى نسخة جميلة ومنظمة كما اعتدنا من التميز الإماراتي والمنظمين للحدث، وبما ينبع من المقومات التي تمتلكها الإمارات من ملاعبها الحديثة ومرافقها المتطورة.

كرنفال

وتوقع الشحات أن تكون أجواء البطولة استثنائية بمثابة كرنفال عربي عالمي نستمتع به ويقدم لنا الأجواء الرائعة لوجود جالية عربية كبيرة عموماً ومصرية أيضاً على وجه التحديد، وخصوصاً عشاق «المارد الأحمر»، الذين سيساندون الفريق بقوة من أجل تحقيق ميدالية في هذه البطولة المقبلة.

واعتبر الشحات أن طموحاته مع الأهلي كبيرة، ولا تتوقف كمثل أي لاعب وتزداد بشكل أكبر عند المشاركة في حدث عالمي كهذا، وقال: نحن جميعاً عازمون على تحقيق ميدالية، والسعي للوصول إلى النهائي، واللعب بالاسم الكبير الذي يعرفه الكل، والعمل على ترك الانطباعات الجيدة التي تركها الأهلي في مشاركاته على مدار سنوات وسنوات.

وأشار الشحات إلى أن جميع اللاعبين في الأهلي يدركون أهمية تقديم أفضل نتائج وأداء في البطولة العالمية، والسعي لحصد ميدالية جديدة وإسعاد الملايين من الجماهير، وقال: حصلت على ميداليتين مع العين والأهلي وكلتاهما كانت في دولة عربية والآن أعود للإمارات، حيث كانت أجمل ذكريات الاحتراف كلاعب، فهناك حصلت على جوائز فردية وألقاب جماعية، وقدمت مباريات مهمة لا تنسى وكانت نسخه ممتعة مع العين في الإمارات، حيث واجهنا ريال مدريد في النهائي في مباراة لا تنسى.

مشاركة

على جانب آخر، سجل مونتيري المكسيكي حضوره في أبوظبي، كأول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» وصولاً إلى العاصمة الإماراتية، استعداداً للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من البطولة التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

ووصلت بعثة فريق مونتيري المكسيكي إلى أبوظبي مساء أول من أمس عبر مطار أبوظبي الدولي، بعد رحلة طيران استغرقت 15 ساعة قادمة من العاصمة المكسيكية، إذ حظيت البعثة باستقبال رائع من اللجنة المحلية المنظمة.

وداع

وحظيت بعثة مونتيري بوداع من نوع خاص قبل الحضور إلى أبوظبي، إذ حرصت جماهير مونتيري على وداع اللاعبين من خلال التوجه إلى ملعب الفريق وترك رسائل حماسية للجميع، من أجل رفع معنوياتهم في بطولة كأس العالم للأندية.

وفوجئ لاعبو الفريق والجهاز الفني برسائل دعم من أطفال عدد من المؤسسات، من مشجعي مونتيري، حيث علق 100 طفل رسائل في ممرات ملعب الفريق وغرف خلع الملابس قبل المغادرة إلى الإمارات، لتحفيزهم على الظهور بأفضل صورة في البطولة والسعي للمنافسة على اللقب، مما ترك أثراً إيجابياً على نفوس اللاعبين.

رحلة

بعد رحلة طويلة حطت بعثة نادي إيه إس بيراي، بطل الدوري التاهيتي، الرحال بالإمارات، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021، التي تنطلق الخميس المقبل، حيث يشكّل موقع تاهيتي الجغرافي صعوبة إضافية على عاتق بيراي، إذ تقع الدولة في منتصف المحيط الهادئ.وهبطت طائرة الفريق الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في مطار دبي الدولي أول من أمس، قادمة من مطار «فا الدولي» في بولينزيا الفرنسية. ويخوض الفريق البطولة عوضاً عن أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل قارة أوقيانوسيا، والذي كان قد انسحب بسبب ظروف جائحة «كورونا» العالمية.

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