نجل خليل الزياني يكشف تفاصيل حالة والده الصحية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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كشف نجل مدرب المنتخب السعودي الأسبق خليل الزياني، تطورات حالة والده الصحية، بعد دخوله أحد المستشفيات؛ إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وقال إبراهيم الزياني، خلال مداخلة على قناة "الإخبارية"، إن والده خضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات في المنطقة الشرقية وتكللت بالنجاح وهو بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية أخرى في الفك خلال الفترة القادمة.

ونوه إلى أن حرص محبي والده على الاطمئنان عليه والدعاء له وزيارته كان سبباً في رفع معنوياته وتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، موجهاً الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وللطاقم الطبي كاملاً؛ نظير جهودهم التي قدموها لوالده.

يُشار إلى أن المدرب خليل الزياني، كان قد ظهر في وقت سابق، راقداً على سرير بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، الأمر الذي وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور السعودي في وسائط التواصل الاجتماعي، سائلين الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه.

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