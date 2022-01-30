ماذا قال تريزيجيه صاحب هدف فوز مصر على المغرب؟

المصدر: د ب ا

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أعرب محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي استون فيلا الإنجليزي والمنتخب المصري عن سعادته بالتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري للدور قبل النهائي عقب فوزه اليوم الأحد على المنتخب المغربي 2 / 1 في دور الثمانية من البطولة.

وقال تريزيجيه، الذي احرز هدف الفوز، في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي ان سبورتس" اليوم الأحد إن تجاوز منتخب كبير بحجم المغرب بجانب التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا شئ رائع".

وأضاف: "حين ندخل كل مباراة يكون أمامنا اسم بلدنا وعلمها والجماهير الكبيرة التي تدعمنا بكل قوة ونريد إسعادهم".

وأوضح: "نعم عائد للتو من إصابة طويلة بالرباط الصليبي ولكن لا يهم سوي بلدي وإسعاد جماهيرنا ".

وأكد: "بدون شك هدفنا الوصول لأبعد نقطة ونحلم بالتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا. نحن نستحقها عن جدارة ".

من جانبه /أكد محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري أنهم لا يخشون مواجهة الكاميرون في الدور قبل النهائي.

وقال النني :"لا نخشي مواجهة الكاميرون رغم تاريخها الكبير والعريق لأننا منتخب كبير أيضاً ولدينا أفضل لاعب في الكرة الأرضية وهو محمد صلاح".

وأضاف أنهم درسوا نظيرهم المغربي جيداً قبل مواجهة اليوم.

وأوضح:" كانت مباراة صعبة للغاية وكل طرف يريد تحقيق الفوز لذا كانت هناك مناوشات وهذا طبيعي في كرة القدم".



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