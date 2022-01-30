تعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً منافساتها في الكاميرون، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الأحد على نظيره المغربي 2-1 في مباراة ربع النهائي التي جمعت بينهما على ملعب أحمدو أهيدجو.

وجاء تأهل المنتخب المصري، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم المنتخبان إلى وقت إضافي على شوطين، نجح خلاله المنتخب المصري في إضافة هدفه الثاني.

وسيواجه المنتخب المصري في مباراة نصف النهائي المقرر لها يوم الخميس المقبل نظيره الكاميروني، الذي كان قد تأهل إلى الدور نفسه بتخطيه عقبه المنتخب الجامبي أمس بالفوز بهدفين نظيفين وذلك في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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