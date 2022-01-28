قناص أسمه أشرف

المصدر: دبي - البيان

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حظي المغربي أشرف حكيمي، باهتمام خاص من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، واستعرض في تقرير خاص، هدفه الأسطوري في دور الـ16 من النسخة 33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، مؤكداً أن هذا الهدف سيذكره بالتأكيد المغاربة وعشاق الكرة دائماً.

ووصف "الكاف" الهدف المسجل في الدقيقة 70، موضحاً إنه بينما تتعادل المغرب مع مالاوي 1-1، سدد ظهير المغرب وباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، كرة سحرية أعطى بها "أسود الأطلس" الصدارة، ليضمن لهم تذكرتهم للدور ربع النهائي من البطولة الأكبر في أفريقيا.

ونقل "الكاف"، تصريح لمدرب المغرب وحيد خليلودزيتش، وتحدث فيها عن نجمه أشرف حكيمي، قائلاً: "أشرف لاعب رئيسي يمكنه تغيير مسار المباراة في أي وقت، وبالنسبة لي، هو أحد أعظم المواهب، وأفضل اللاعبين في العالم في مركزه".

ونوه الاتحاد الأفريقي، إلى أن لاعب ريال مدريد السابق ذا الـ 23 عاماً، يشارك في رحلة رائعة من المغرب إلى كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، بالتزامه الهجومي، وتصميمه الدفاعي، وإحساسه بالتسجيل من الكرات الثابتة.

وعرض "الكاف" تصريح لأشرف حكيمي، وقال فيه: "أنا لا أسدد الكثير من الركلات الحرة في باريس سان جيرمان، لأن لدينا مسددون أفضل، لكني أبذل قصارى جهدي، والشيء الرئيسي بالنسبة لي، هو المشاركة في فرحة المغاربة".

وأشار "الكاف"، إلى إنه بعد الهدف، هنأ حكيمي، زميله في الفريق، كيليان مبابي، بتغريدة، قال فيها: "أشرف حكيمي، إنه أفضل ظهير أيمن في العالم".

كما نوه إلى إنه مع 45 مباراة دولية، يعتبر حكيمي بلا شك أحد نجوم الفريق المغربي، والذي سيواجه "فراعنة" مصر بعد غدٍ الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو، حيث يسعى الفريقان إلى التأهل إلى نصف النهائي.

وعرض "الكاف"، رأي زملاء حكيمي في موهبته غير العادية، ومنها قول المدافع سامي ماي: "نحن نعرف صفاته، ونعلم أنه يستطيع إحداث فرق في المباراة، وهذا ما أظهره لنا خلال البطولة".

بينما أكد سفيان شقلا، أن حكيمي نجم عالمي، وقال: "يظهر أشرف في كل مرة أنه لاعب رائع، وأتمنى له أن يواصل زخمه".

وأختتم الاتحاد الأفريقي للكرة، مؤكداً أن حكيمي يظل سلاحاً هائلاً في رقعة الشطرنج، والتي يديرها خليودزيتش لبقية بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذا مع هدف واحد في الأذهان، وهو الذهاب لأبعد حد ممكن.

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