والد محمد النني: ابني من أفضل لاعبي العالم

المصدر: وكالات

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هنأ ناصر النني، والد محمد النني لاعب المنتخب الوطني المصري، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، الشعب المصري بفوز الفراعنة على كوت ديفوار ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، متابعا: «فرقتنا كبيرة ولاعيبة المنتخب بيطمنونا وبيقولوا إحنا موجودين في وقت الشدة ومتقلقوش علينا».

وعن حصول نجله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، قال «النني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»، إن بعض الانتقادات الموجهة لمحمد النني بعيدة عن النقد البناء، مضيفا: «اللي بيتكلم عن لاعب في الآرسنال أو صلاح لازم يعرفوا أنهم بيتكلموا على أفضل اللاعبين في العالم ومينفعش نجرح فيهم»، موجهًا رسالة لنجله: «فرحان بيك يا محمد ورفعت راسنا وأثبت أنك نجم كبير وشخصيتك بانت في اللعب وربنا يكرمنا وناخد البطولة بإذن الله».

ومن جانبه، قال ماهر أنور شتية، عمدة قرية نجريج، إنّ أهل القرية شعروا بسعادة غامرة بعدما سجل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، ركلة الترجيح الحاسمة ضد منتخب كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الكاميرون، موضحًا أن ظروف جائحة كورونا أعاقت محمد صلاح عن التواجد المكثف في قريته والتواصل مع الأهالي: «صلاح أكثر اللاعبين انتماءً لمصر وقريته، وفرحته دائما ما تكون فرحة القرية كلها».

وأضاف «شتية»، خلال مداخلة في نفس البرنامج: «محمد صلاح يقضي وقته في شقته بالقرية، بعد انتهاء الدوري اتصلت به وقلت له يا محمد مش هنشوفك، قالي يا عمو ظروف كورونا».

كما تحدث عمدة قرية نجريج عن الفارق في أداء محمد صلاح مع ليفربول والمنتخب الوطني، مؤكدا أن محمد صلاح قاد المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم، لافتًا إلى أنه لا يلعب بمفرده لأن كرة القدم لعبة عالمية: «محمد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، وهو أمر رائع لا يمكن أن يتخيله أحد ولا يحصل أحد على مثل هذه الألقاب بسهولة، ففي ليفربول الفارق كبير عن أداء منتخب مصر، ونتمنى أن يحقق صلاح بطولة للمنتخب الوطني».

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