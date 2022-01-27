الهلال والأهلي .. أحلام كبيرة في «مونديال أبوظبي»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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يتطلع الهلال السعودي والأهلي المصري لاستعادة بريقهما عندما يشاركان في كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي مطلع شهر فبراير المقبل، وذلك بعدما توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات ، بينما فاز الأهلي بلقب القارة السمراء.

وعاش الهلال فرحة مستحقة بعدما تفوق على بوهانج الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم يوم 23 نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، ليتوج باللقب عن جدارة بأداء مميز، خصوصاً في الأدوار النهائية، لكنه منذ تألقه آسيوياً لم يقدم الأداء نفسه، وتحديداً في مسابقة الدوري، وهو ما يجعل جماهيره تتطلع للظهور بالمستوى المطلوب في مشاركته الثانية في الحدث العالمي.

وعقب فوزه على بوهانج الكوري في نهائي الأبطال، تعرض الهلال للخسارة مرتين في الدوري أمام النصر والفتح، وأهدر النقاط بالتعادل مع أبها والفيحاء والباطن، مقابل تحقيق 3 انتصارات في الدوري وفوز وحيد في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما يجعله يتطلع لتحقيق الانتصارات في الوقت المناسب.

وبعد رحيل غوميز عن صفوف الهلال، سيكون المالي موسى ماريغا الخيار الأول في مركز رأس الحربة، مع توجه الفريق لضم لاعبين أجانب جدد في مراكز مختلفة، مع وجود خيارات في الهجوم أيضاً، حيث ظهرت العديد من الأسماء المختلفة دون إعلان رسمي حتى اللحظة، لكن الأكيد أن جماهير الهلال تترقب قدوم لاعب أجنبي يعزز من الطموحات في الحدث العالمي.

وسيكون الهلال أول فريق سعودي يشارك في نسختين من مونديال الأندية، وهو الطامح أن يكون أول فريق يحصد ميدالية للمملكة العربية السعودية في الحدث العالمي، بعدما جاء رابعاً في مشاركته السابقة، وخرج النصر من دور المجموعات في 2000، وحقق الاتحاد الرابع في نسخة 2005.

التزام

ومن ناحية أخرى، فرض الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حالة من الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة التي تسبق سفر الفريق إلى أبوظبي، للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بالاتفاق مع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وقال أبوعبلة: « الفريق جاهز تماما للحدث وهناك إجراءات طبية مشددة في النادي، خصوصاً في تدريبات فريق الكرة؛ من أجل المحافظة على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية». وأكد أبو عبلة أن هناك تطبيقاً صارماً للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهاز الفني والطبي واللاعبون ومنظومة الكرة كافة بالنادي.

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تأكد غياب 8 لاعبين عن الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ينتظر أن تخلو منهم قائمة الفريق، وهم بدر بانون وصلاح محسن وحسام حسن ومحمود متولي وأكرم توفيق ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا، وذلك بسبب الإصابات، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا للخروج على سبيل الإعارة إلى نادي هاتاي التركي. وينتظر أن تصل بعثة الفريق إلى أبوظبي يوم الاثنين المقبل، حيث تضم البعثة 65 شخصاً، بينهم 30 لاعباً.

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