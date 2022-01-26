حقيقة إيقاف الجزائري حفيظ دراجي عن التعليق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى المعلق الجزائري حفيظ دراجي ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول قيام إدارة قنوات «بي إن سبورتس» بتحويله إلى التحقيق، وإيقافه عن العمل مؤقتًا على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه من إحدى الفتيات المغربيات.

وقال دراجي في رد عبر الهاتف لـ "الوطن" على تلك الأنباء بأنه "كلام فارغ".

وكانت صورة انتشرت على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي "يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.

وكان خبر إيقاف حفيظ دراجي من التعليق في قنوات «بي إن سبورتس»، وتحويله إلى التحقيق بسبب الحادثة التي نفاها المعلق، قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز