التاريخ سلاح «الفراعنة» أمام «الأفيال» اليوم

المصدر: (دوالا - أ ف ب )

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تدخل مصر مواجهة ساحل العاج في الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا في مدينة دوالا في الكاميرون اليوم، متسلحة بالتاريخ أمام «الأفيال» في البطولة القارية عندما سيتجدّد اللقاء بينهما للمرة الأولى بعد 14 عاماً. يدرك «الفراعنة» جيداً أن المهمة لن تكون سهلة أبداً أمام ساحل العاج وهجومها القوي.

التقى المنتخبان 10 مرات في النهائيات القارية، كان الفوز من نصيب مصر في سبع مناسبات مقابل خسارة واحدة تعود لدور المجموعات في 1990، وتعادلين حسمتهما مصر لصالحها بركلات الترجيح، في دور الثمانية عام 1998 عندما حققت اللقب الرابع ونهائي العام 2006 عندما أحرزت الخامس.وفي مباراة أخرى في ليمبي، تلتقي مالي، وصيفة 1972، مع غينيا الاستوائية التي تبقى أفضل نتيجة لها المركز الرابع عام 2015.

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