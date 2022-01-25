غونزاليس يختار قائمة الأزرق الكويتي ولا «عزاء» للفنية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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ضرب الإسباني غونزاليس مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم، عرض الحائط بكل آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد، لاختيار قائمة الأزرق، التي ستشارك في مواجهتي المنتخب الليبي المقرر لهما 29 الجاري، والأول من فبراير المقبل ضمن أيام الفيفا والمقرر لإقامتهما استاد جابر الدولي، بعدما أصر على ضم لاعبين لم يشاركوا مع أنديتهم خلال الفترة الماضية، منذ نوفمبر الماضي عقب مباراتي التشيك وليتوانيا.

بينما لم يستدعِ لاعبين قدموا أداء جيداً مع أنديتهم مثل مساعد ندا في السالمية، وخالد محمد إبراهيم في القادسية، وهو ما أكده فهد عوض مدير المنتخب أن الاختيارات جاءت بقرار من المدرب، وأن الاختلاف حول القائمة أمر طبيعي، فلن يتفق أحد على الاختيارات إلا أن باب الأزرق سيكون مفتوحاً لجميع اللاعبين، الذين سيثبتون جدارتهم خلال الفترة المقبلة.

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