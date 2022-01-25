غرائب الكرة السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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ناد يملك فريقين للكرة في نفس البطولات ومجلسين للإدارة يديران النادي نفسه، سابقة لم يعرفها عالم كرة القدم، ولكنها حدثت في السودان، إذ فجرت الانتخابات الأخيرة للإتحاد السوداني لكرة القدم أزمات مختلفة ألقت بظلالها على كثير من القرارات والمواقف التي لامست بشكل مباشر أندية واتحادات وشخصيات، ومن هذه الأندية نادي هلال الأبيض الذي يعيش واقعاً إدارياً وفنياً غير مسبوق، حيث يمثل النادي مجلسي إدارة أحدهما شارك في الجمعية العمومية الانتخابية الأخيرة، والثاني معترف به من الاتحاد الفائز مؤخراً في الانتخابات،وترتب على هذا الوضع أن يكون للنادي فريقان بجهازين فنيين ولاعبين يمثلون النادي، وتم التعاقد مع 13 لاعباً من المجلس الذي شارك في الانتخابات، فيما قام المجلس المعترف به من الاتحاد بتسجيل عدد من اللاعبين.

الاتحاد السوداني رفض الاعتراف بكل قرارات المجلس (عضو الجمعية) المشارك في الانتخابات الأخيرة بما فيها التعاقدات التي تمت مع اللاعبين، ويرى مراقبون أن المتضرر الأول من الصراع الدائر بسبب الانتخابات هو فريق هلال الأبيض.

وكان مجلس الإدارة غير المعترف به من اتحاد الكرة أعلن تصعيد قضيته لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وتوقع مراقبون أن حسم القضية من «كاس» لصالح المجلس من شأنه أن يهدد شرعية الاتحاد السوداني الحالي.

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