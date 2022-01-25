في مباراة السعودية وعمان..رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100%

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم أمام المنتخب العماني المقرر إقامتها في الجولة السابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وذكرت الوزراة في بيان لها اليوم الثلاثاء :" استمرارا في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرّر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكلٍ استثنائي إلى 100% في مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه المنتخب العماني يوم الخميس المقبل 27 يناير 2022م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات".

وأوضحت الوزارة أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصراً على أفراد الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو خمس سنوات، وذلك وفقاً لحالتهم في تطبيق "توكلنا".

وأضاف البيان :" تود الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في كافة الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظًا على سلامة وصحة الجميع".

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط أمام المنتخب الياباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز