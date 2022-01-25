«وطن واحد» لطائرة الكويت في فلسطين

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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برعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، تنظم الكويت ولأول مرة ممثلة باتحاد الكرة الطائرة، بطولة «وطن واحد» لأندية الكرة الطائرة في فلسطين، وستقام البطولة في غزة على أن يحدد موعدها بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للعبة، وتحظى باهتمام كبير من قبل مرزوق الغانم إيماناً منه بدعم الرياضة بشكل عام والرياضة الفلسطينية بشكل خاص وكونها البطولة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك خلال استقبال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لرئيس الاتحاد الكويتي الدكتور عبدالهادي الشبيب، الذي أبدى سعادته بتكليفه بالإشراف على تنظيم البطولة في الأراضي الفلسطينية التي سيتكفل الغانم بمصاريفها وستقام بمشاركة 12 نادياً فلسطينياً، وستلعب منافسات البطولة تحت شعار «وطن واحد»، وقال الغانم: تكليفي بهذه المهمة، يضع على عاتقي ثقلاً كبيراً خاصة وأنها ستقام في فلسطين بتنظيم ودعم كويتي كامل، وأبناء الكويت قادرون على تخطي مثل هذه الصعاب وتنظيم البطولات حتى خارج البلاد، وسيتم تشكيل اللجان التي تتولى مهمة تنظيم وإدارة البطولة، على أن تكون هذه اللجان من الكوادر الوطنية المخلصة التي تملك الخبرة والإمكانيات على ظهور البطولة بالصورة التي تليق بها.

كما بين رئيس الاتحاد الكويتي، اهتمام الغانم بالرياضة بشكل عام ودعمها من كافة الجوانب منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي ساهم في تقدم الرياضة الكويتية بعد سنوات طويلة من الإيقاف وإبعاد الشباب الرياضي عن المشاركات الخارجية، والفكرة ستكون بوابة لإقامة المزيد من البطولات بمختلف الألعاب في فلسطين وتأكيد مكانة هذا البلد الطيب في نفوس العرب والمسلمين، وسيتم إعلان كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة والسلطات الرسمية هناك.

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