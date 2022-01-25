الاتحاد السوداني يحذر من التعامل مع لجنة الأخلاقيات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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حذر معتز محمد لطيف نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء من التعامل مع لجنة الأخلاقيات، وقال في تصريحات إعلامية إن القرارات التي صدرت من لجنة الأخلاقيات المقالة من مجلس إدارة الاتحاد بإيقاف كل من رئيس الاتحاد المنتخب معتصم جعفر (11 عاماً) ونائب الرئيس المنتخب أسامة عطا المنان ( 18عاماً) من ممارسة النشاط الرياضي ليس لها سند قانوني.

وأكد أنهم في الاتحاد غير معنيين بقراراتها ولن يأخذوا بها، معتبراً قرارات اللجنة مخالفة لكل النصوص القانونية الموجودة بلائحة الأخلاقيات، وسيتم التعامل مع هذه التصرفات التي تصدر من اللجنة بكل الطرق القانونية من تقاض.

من ناحية أخرى قال مساعد رئيس نادي الهلال الفاضل التوم إنهم تلقوا تأكيداً رسمياً من الاتحاد الأفريقي باعتماد الملعب والاستاد لاستضافة مباريات الفريق الأفريقية، وأضاف في تصريحات إعلامية إن الفريق سيؤدي مباراته الأفريقية أمام الأهلي المصري في استاد الهلال في الجولة الثانية من مجموعات أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الكرة بالهلال اليوم إلى جنوب أفريقيا لإقامة معسكر تحضيري استعداداً لمواجهة صن داونز في الحادي عشر من فبراير المقبل.

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