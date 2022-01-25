هدية ضخمة من اتحاد الكرة لنظيره السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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قدم اتحاد الكرة، هدية لنظيرة السوداني، عبارة عن شحنة ضخمة من المعدات الرياضية، مخصصة لتدريب المنتخبات الوطنية، بجانب مجموعة من الأطقم الرياضية للاعبي المنتخبات، بداية من المنتخبات السنية، والنسائية، وصولاً إلى الفريق الأول، وتضمنت أطقم التدريبات والمباريات، وأشرف على تسلم الشحنة وتصنيفها في مخازن الاتحاد، سيف الدين الطيب نائب رئيس لجنة المنتخبات، ووليد بعشر عضو اللجنة، وتنهي هذه الخطوة، المشكلة الخاصة بأطقم المنتخبات، والتي أثيرت في الفترة الماضية.

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