تأجيل مباراة الأهلي والمريخ لعيون مونديال الأندية

المصدر: (القاهرة - أ ف ب)

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال، من مطلع فبراير إلى 5 مارس المقبل، وتقام المباراة باستاد السلام في القاهرة، جاء التأجيل لارتباط الأهلي بالمشاركة في مونديال الأندية «الإمارات 2021» في أبوظبي من 3 إلى 12 فبراير المقبل، ويستهل الأهلي مشواره في المونديال بمواجهة مونتيري المكسيكي 5 فبراير.

الجدير بالذكر أن مجموعة الأهلي، حامل اللقب، في البطولة القارية تضم المريخ، والهلال «السودان» وماميلودي صن داونز «جنوب أفريقيا».

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