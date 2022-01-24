الاتحاد الإفريقي يفك الحظر عن استاد الهلال دولياً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أكد الاتحاد السوداني لكرة القدم، اعتماد استاد الهلال من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" لإقامة المباريات الدولية، بعد فترة حظر امتدت أكثر من 6 أشهر بسبب بعض الملاحظات الخاصة بمرافق الاستاد والإضاءة، وأوضح تلقيه خطاباً رسميا من "كاف" يفيد بإعتماد الاستاد لاستضافة مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال افريقيا هذا العام والتي يشارك فيها الهلال ضمن مجموعة تضم حامل اللقب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي والمريخ السوداني.

وجاء فك الحظر عن استاد الهلال وفقاً للزيارة الميدانية لرئيس لجنة التراخيص في الاتحاد الإفريقي "محمد سيدات" وتفقد فيها التحسينات التي تمت في الاستاد الأسبوع الماضي، ووفقاً لذلك من المتوقع أن يخوض المريخ السوداني مبارياته أيضاً في هذه المجموعة في استاد الهلال.

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