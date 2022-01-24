«المنشطات» تثير الجدل في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بياناً رسمياً عن الخطوات الرسمية اللازم اتباعها للإعلان عن اسم أي رياضي يثبت إيجابية عينته، وذلك للرد على الجدل الدائر حول ما تردد عن وجود 6 حالات إيجابية بين لاعبي أندية الدوري المصري الممتاز، بينهم وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، وكريم بامبو لاعب الزمالك، وعبد الرحمن عامر، لاعب فريق سموحة، ونجل عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم المصري.

وقال الدكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إن تصريحاته تم تفسيرها تفسيراً خاطئاً، كونه لم يقل إن هناك 6 حالات إيجابية في الدوري المصري، لكنه أكد وجود 6 حالات إيجابية لرياضيين مصريين، منهم فقط لاعبان بدوري كرة القدم، و4 حالات بالألعاب الأخرى، وذلك دون أن يكشف عن هوية الرياضيين اللذين جاءت عينتهما إيجابية.

ونفى الدكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ما تردد عن إيجابية عينة لاعب الأهلي وليد سليمان، وأضاف أن الفترة ما بين عامي 2020 و2022 شهدت إيجابية 7 عينات بينهم لاعبان فقط في الدوري الممتاز ومنهم كريم بامبو الذي تم إعلان إيقافه بالفعل، وبالتالي يتبقى لاعب واحد فقط لم يتم إعلان هويته، مؤكداً أن اللاعب الذي لم يعلن اسمه حتى الآن لا ينتمي لأي من فريقي الأهلي والزمالك، كما رفض التعليق على اسم عبد الرحمن عامر حسين لاعب سموحة، ولفت إلى أن إعلان اسم اللاعب سيتم بعد اتخاذ قرار الإيقاف بشكل نهائي كما تم في وقت سابق مع كريم بامبو.

فرصة

وأوضح أنه تم إرسال خطاب رسمي من المنظمة إلى اتحاد كرة القدم، نطالب من خلاله بإرسال اللاعبين إلى لجنة الاستماع في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لبحث بعد ذلك الإجراءات المتخذة ضد اللاعبين.

وأوضحت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» في بيان لها، الخطوات الرسمية اللازم اتباعها للإعلان عن اسم أي رياضي يثبت إيجابية العينة الخاصة به، بأنه فور ثبوت إيجابية عينة تناول أي رياضي لمادة محظورة، يتم إخطار اللاعب والنادي التابع له بالمادة المحظورة التي ظهرت في العينة التي تم سحبها منه، ويُخطر بإيقافه مؤقتًا، وتعطى له الفرصة في طلب تحليل العينة (ب) إذا رغب اللاعب في ذلك.

وأضاف البيان، أنه إذا لم يطلب اللاعب تحليل العينة (ب)، يحق للاعب أن يطلب عقد جلسة استماع بمعرفة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، للاستماع لأقواله ودفوعه بشأن إيجابية العينة ودوافع حصوله على المادة المنشطة المحظورة، وكيفية دخول المادة المحظورة في جسمه.

وبعد إصدار قرار بعقوبة اللاعب من قبل لجنة الاستماع والعقوبات، وإذا لم يستأنف اللاعب على قرار العقوبة، يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم اللاعب والمادة المحظورة وفترة الإيقاف، وقبل انتهاء الخطوات الرسمية، لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإعلان عن اسم اللاعب، ويبقى ذلك حقاً له ولناديه إذا رغب في ذلك.

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